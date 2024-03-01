Дрон выявил нарушительницу ПДД на трассе Курган - Тюмень

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Беспилотники контролируют автодороги Тюменского района 21 марта, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Дрон контролирует соблюдение ПДД на участке трассы Курган - Тюмень и уже выявил нарушение правил обгона.

33-летняя тюменка на автомобиле Kia Sportage выехала на встречную полосу в нарушение требований дорожных знаков. Водитель привлечена к административной ответственности.

Впервые дроны работают на региональных автодорогах Тюмень - Боровский - Богандинский и Тюмень - Нижняя Тавда. Здесь установлены информационные таблички о наличии опасных участков и работе беспилотников.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области.