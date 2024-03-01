На соревнования по коллективным парениям в Тюмень приехали любители бань из других регионов

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Восемь пармастеров из разных городов борются за звание лучшего на отборочном этапе чемпионата России по коллективным парениям в Тюмени 21 марта. Победитель выступит в финале спортивного события на банном фестивале "На рахате" в Уфе 13 августа.

Соревнования проходят в банном комплексе "Городские парильни". Посмотреть на них приехали не только тюменцы, но и гости из других регионов. Надежда Карпова из Кургана в первый раз присутствует на таком чемпионате.

"Мечтала побывать на таком событии около двух лет. Видела отзывы друзей, знакомых, но не представляла, что это такое. С культурой парения столкнулась недавно. Оказалось, что это целый мир. Думала, что кроме того, как париться в бане с веником, других вариантов нет. А здесь у каждого мастера свой подход, даже костюмы есть. С одного парения выходили умиротворенные, с другого — наполненные энергией. Хочется знакомиться с миром пармастеров все больше", — поделилась гостья.

Каждый из восьми участников отборочного этапа представляет свою программу. На ее демонстрацию отведено 15 минут. Это нелегкая задача для судейской бригады, ведь на нее ложится колоссальная физическая нагрузка. Оценивать участников будут по критериям: шоу-программа, прогрев, техника и безопасность. Кроме того, повлиять на исход чемпионата могут зрители из числа гостей бани. Голосование пройдет путем наполнения водой специальной емкости. Гостям можно оценивать только по двум критериям: шоу-программа и прогрев.

Любой чемпионат — это профессиональный рост, убеждена организатор и главный судья отборочного этапа чемпионата России по коллективному парению и открытого чемпионата по парению в общественных банях на Кубок "Городские парильни" Екатерина Соловей.

"Чтобы качественно подготовиться к выступлению, нужно просмотреть десятки выступлений, прочитать не одну книгу, изучить техники воздействия ароматов, музыки. После чемпионата уровень мастера многократно повышается. Если он займет призовое место, то сможет показать себя на финале России", — сказала она.

Еще пару лет назад коллективное парение не было так развито в России, как сейчас. Не было такого большого количества термальных комплексов и общественных бань.

"Что такое коллективное парение? Это десятиминутный бесконтактный прогрев большого количества гостей веерами, опахалом, с различными ароматами под музыку. Когда вы посещаете общественную баню, есть возможность бесплатно воспользоваться этой услугой. Мастера заносят разные ароматы в парную, проводят общий пар. Это направление стало популярным в России. В комплексе "Городские парильни" в Тюмени отборочный этап чемпионата по коллективному парению проводится уже третий год", — добавила Екатерина Соловей.

Коллективное парение — это уже вид искусства, где мастера показывают идею, сценарии, ведут "банную сказку", используя ароматы, техники, свои образы, музыку. Баня — уникальное место, в котором человек отдыхает, наполняется здоровьем, силами, хорошим настроением.

До финала чемпионата в Уфе, который состоится 13 августа, состоятся еще семь отборочных этапов в других регионах. Соревнования проходят на официальном уровне: в России уже создана Федерация по коллективным парениям.

Отметим, 22 марта состоится чемпионат на Кубок “Городские парильни”. Он запомнится рекордным призовым фондом – 100 тыс. рублей.

Инна Пахомова