Старт двум чемпионатам в сфере банной культуры дали в Тюмени

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Старт сразу двум банным событиям федерального масштаба – отборочному этапу чемпионата России по коллективному парению и открытому чемпионату по парению в общественных банях на Кубок "Городские парильни" – дали в Тюмени 20 марта. Соревнования пройдут 21 и 22 марта.

Чемпионаты соберут участников из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинской области, Пермского края, Москвы. Оценивать их будут по критериям: шоу-программа, прогрев, техника и безопасность. Кроме того, повлиять на исход чемпионата могут голосующие зрители из числа гостей бани. Голосование пройдет путем наполнения водой специальной емкости. Гостям можно оценивать только по двум критериям: шоу-программа и прогрев.

Банное направление региона, которое раскрывает культуру, уникальные сибирские технологии, очень востребовано, подчеркнул директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

“Замечательно, что становится таким очень ярким, федеральным участником событий, связанных с банной культурой. Тюменская область славится на всю страну своими безграничными термальными ресурсами. На наши термальные источники каждый год приезжает огромное количество гостей. Сейчас мы можем смело сказать, что и банная культура региона начинает ярко позиционировать себя на туристической карте России. Очень здорово, что такие мероприятия проходят именно у нас, в том числе на территории таких классных комплексов”, – сказал он на открытии соревнований.

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Директор банного комплекса "Городские парильни" Анис Алнадави отметил, что проведение сразу двух чемпионатов в марте стало доброй традицией для заведения.

“В этом году мы эту традицию соблюдаем. 21 марта пройдет отборочный этап кубка России по коллективному парению. 22 марта состоится чемпионат на Кубок “Городских парилен”. Он запомнится рекордным призовым фондом – сто тысяч рублей. Уверен, что чемпионат запомнится яркими выступлениями. В этот раз география участников по-настоящему большая. Мастерство участников каждый год растет. Будет упорная, честная борьба”, – поделился он.

Анис Алнадави отметил, что третий год подряд популярность и любовь к бане в Тюменской области растет. Цифры по посещаемости комплекса “Городские парильни” говорят сами за себя. “Еще буквально три года назад, как только мы открывались, перед нами стояла большая дилемма: как и чем занять три разряда на двести человек, два этажа. Месяц назад мы открыли третий этаж, где расположен четвертый банный разряд на 80 человек. Тюменцам очень полюбился такой формат отдыха. Для русского человека любовь к бане сохранилась где-то на генетическом уровне”, – добавил директор банного комплекса.

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

На открытии еще одного разряда руководство “Городских парилен” останавливаться не планирует. Сейчас ведется стройка второго комплекса в Восточной части города. Объект сможет принять еще 400 гостей.

Инна Пахомова