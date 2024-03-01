В Тюменской области два предпринимателя отправятся под суд за неуплату 100 млн рублей налогов

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Бывший генеральный директор коммерческой компании и его заместитель, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов на сумму более 100 млн рублей, предстанут перед судом в Тюменской области.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя коммерческой компании и его заместителя, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, сообщает областной следком.

По версии следствия, генеральный директор коммерческой компании, основным видом деятельности которой является производство нефтепромыслового оборудования и металлоконструкций (цистерн, резервуаров и емкостей) совместно с заместителем, вступил в преступный сговор. Желая получить необоснованную налоговую выгоду, фигуранты разработали преступный план, направленный на уклонение от уплаты налогов. Обвиняемые заключали фиктивные договоры на поставки материалов с организациями, созданными исключительно для оформления подложного комплекта документов, подтверждающих несение расходов коммерческой компании и получение ею права на вычеты по налогу на добавленную стоимость.

Используя реквизиты 7 сторонних фиктивных контрагентов, обвиняемые организовали подписание документов по заведомо ложным финансово-хозяйственным отношениям с ними в целях необоснованного и незаконного извлечения налоговой выгоды в своей коммерческой деятельности.

За налоговые периоды 3 квартал 2021 и 1, 2 квартал 2022 года в налоговые декларации включены заведомо ложные сведений о суммах налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в бюджет. В результате незаконной деятельности бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму свыше 100 млн рублей.

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество общей стоимостью более 100 млн рублей.

Преступление выявлено в результате проведения выездных камеральных налоговых проверок.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.