Праздник весны Амаль отмечают сибирские татары в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Национальный праздник Амаль отметили сибирские татары в сквере Пограничников в Тюмени 22 марта. О значении и традициях праздника информационному агентству "Тюменская линия" рассказал сотрудник Центра татарской культуры Ринат Гарифуллин.

"Это национальный татарский праздник, самый древний праздник — Амаль, который посвящен весне, началу посевных работ. Сегодня день приравнивается к ночи, день равноденствия. В программе национальные песни, пляски, коснемся традиционных игр, древнейших, которые шли испокон веков. Дабы приучить современное нынешнее поколение, чтобы они знали о нашей культуре, понимали, о чем идет речь, старались сохранять традиции татарского народа", — пояснил он.

Одна из известных татарских народных игр называется "Яр-су", делится Ринат Гарифуллин. Ее участники переходят речку под аккомпанемент баяна, гармони. Еще одна старая традиция напоминает колядки. Дети собираются дружной толпой и отправляются по домам, стучатся в двери. Бабушки угощают их конфетами, печеньем и национальными блюдами.

23 марта в 15 часов Амаль в Тюмени отпразднуют в сквере Школьный. В программе — концерт, конкурсы, викторины, национальные татарские и башкирские игры, мастер-классы.