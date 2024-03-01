Тюменская область поделится опытом помощи бездомным с коллегами из Москвы

| Фото: Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень ВКонтакте | Фото: Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень ВКонтакте

Опытом оказания помощи бездомным людям поделится Тюменская область с представителями московского департамента труда и социальной защиты населения. Делегация из столицы примет участие в мероприятиях в Тюмени 27 марта, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Так, запланировано проведение круглого стола "Опыт Тюменской области по оказанию социальной и медицинской помощи бездомным". Московские коллеги посетят два филиала АНО "Центр развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие" в Тюмени, а также ТООО "Будущее начинается сейчас".

Визит будет организован в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина о распространении тюменского опыта работы в этой сфере на другие регионы.