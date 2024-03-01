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Мобильный комплекс фотовидеофиксации будет работать на ишимских дорогах 

Общество, 20:19 22 марта 2024

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Мобильный комплекс фотовидеофиксации Кордон.Про-М будет направили в Ишим для стабилизации дорожно-транспортной обстановки на дорогах федерального и регионального значения. Он будет курсировать на дорогах Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск и Голышманово - Аромашево.

Специалисты ишимского подотдела Управления автомобильных дорог уже прошли обучение и приступили к созданию специальной карты для работы комплекса в движении, сообщает ГУС Тюменской области.

В феврале 2024 года еще один мобильный комплекс передали в Тобольск для фиксации нарушений ПДД на трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск. Всего с начала текущего года безопасность на тюменских дорогах контролируют пять мобильных комплексов фотовидеофиксации.

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# Главное управление строительства Тюменской области , дорожная безопасность

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