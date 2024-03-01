Символ финала конкурса "Мастер года" прибудет в Тюменскую область 28 сентября

| Фото: официальная группа конкурса "Мастер года" ВКонтакте | Фото: официальная группа конкурса "Мастер года" ВКонтакте

Эстафета флага Всероссийского конкурса "Мастер года" стартовала в Калуге на площадке первого в России федерального технопарка профобразования 22 марта. Из Калуги флаг отправится в Брянск, а затем побывает во всех субъектах и федеральных округах Российской Федерации.

В Тюменскую область, где состоится финал конкурса, флаг прибудет 28 сентября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сам финал пройдет с 26 сентября по 3 октября. В нем примут участие педагоги из всех 89 субъектов России. Торжественное награждение победителя и финалистов состоится 2 октября. Для участников будет организована деловая программа: семинары, мастер-классы, круглые столы и другие мероприятия.

Напомним, Тюменская область получила право провести конкурс благодаря победе педагога Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ивана Зарубина во всероссийском состязании в 2023 году.