Более 12 тыс. ипотек оформлено в Тюменской области за два месяца

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

Более 12 тыс. ипотечных сделок зарегистрировано в Тюменской области за два месяца 2024 года. Из них 1 тыс. 61 приходится на "льготную" ипотеку.

Доля заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, срок регистрации по которым не превышает 24 часа, составляет 97,8%.

"Регистрация в течение одного дня возможна в рамках разработанной Росреестром совместно с банковским сообществом программы "Ипотека за 24 часа", – пояснил заместитель руководителя ведомства Вячеслав Санников изданию "Мегатюмень".