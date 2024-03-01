Главы муниципалитетов Тюменской области выразили соболезнования пострадавшим в Подмосковье

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Соболезнования семьям погибших и пострадавших в связи с трагедией в "Крокус Сити Холл" выразили главы муниципалитетов Тюменской области. Раненым пожелали скорейшего выздоровления.

"Нет оправдания терроризму, где бы он не происходил", - написала в своем Telegram-канале глава Тюменского района Ольга Зимина.

Глава Упоровского района Леонид Сауков призвал всех сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к принимаемым мерам, а глава Уватского района Вячеслав Елизаров отметил, что преступники обязательно будут наказаны.

Заводоуковцы, ишимцы, упоровцы и другие жители Тюменской области скорбят со всей страной. Так, в Омутинском районе школьники и их родители несут к памятнику свечи, цветы и игрушки.

Напомним, что по распоряжению губернатора региона Александра Моора в области отменены все спортивные и развлекательные мероприятия 23 и 24 марта. Также Владимир Якушев поручил провести в регионах УФО заседания антитерорристических комиссий.