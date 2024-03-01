Владимир Якушев поручил провести в регионах УФО заседания антитерорристических комиссий

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

Полномочный представитель президента Владимир Якушев дал поручение в кратчайшие сроки провести в субъектах УФО заседания антитерорристических комиссий. На них необходимо определить порядок проведения массовых мероприятий, сообщает полпредство.

Также на встречах нужно принять дополнительные меры по обеспечению безопасности на транспорте, в том числе на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах.

Ранее Владимир Якушев от себя и от лица всех жителей УФО выразил искренние соболезнования близким невинных жертв в теракте в Московской области.