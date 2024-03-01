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Владимир Якушев назвал теракт в "Крокус сити холл" большим горем для всей страны

Происшествия, 08:45 23 марта 2024

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев от себя и от лица всех жителей УФО выразил искренние соболезнования близким невинных жертв в теракте в Московской области.

"Нелюди расстреляли из автоматов жителей, которые пришли на концерт в "Крокус сити холл". Бесчеловечная жестокость. Большое горе для всей страны. Нет таких слов, чтобы описать чувства родных погибших, боль раненых. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Готовы оказать помощь!", - сообщается в полпредстве.

Владимир Якушев уверен, что организаторы и исполнители этого жестокого преступления понесут заслуженное наказание.

В результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" погибли более 60 человек, в больницах находятся 115 пострадавших, в том числе дети. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Террористический акт".

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# Владимир Якушев , происшествие , теракт

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