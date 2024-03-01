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Студентов ТИУ и ТМУ перевели на дистант

Общество, 11:21 23 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студентов Тюменского индустриального и Тюменского медицинского университетов перевели на дистанционного образование 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Учебные занятия для обучающихся среднего общего, среднего профессионального, высшего образования, дополнительных образовательных программ, дополнительных профессиональных программ переносятся в электронно-информационную среду", - написано в сообщении ТИУ.

В ТМУ также отменены все запланированные на выходные мероприятия.

Напомним, ранее на дистант перевели обучающихся ТюмГУ. После теракта в "Крокус Сити Холл" Минобрнауки РФ рекомендовало отменить массовые мероприятия и перевести студентов на онлайн-обучение.

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# дистанционное образование , студенты , ТИУ

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