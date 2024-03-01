Движение #МыВместе открыло сбор средств для пострадавших и семей погибших в "Крокусе"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение #МыВместе открыло сбор средств для пострадавших и семей погибших в "Крокусе". Согласно предварительным данным, в трагедии погибли 115 человек и сотни пострадали. Эта цифра неокончательная.

Для всех неравнодушных граждан, которые не могут оставаться в стороне и считают своим долгом проявить сопричастность и поддержку, запустили линию по сбору средств для помощи семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим.

Вся информация о сборе средств доступна на официальном сайте мывместе.рф.