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Движение #МыВместе открыло сбор средств для пострадавших и семей погибших в "Крокусе"

Общество, 17:12 23 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение #МыВместе открыло сбор средств для пострадавших и семей погибших в "Крокусе". Согласно предварительным данным, в трагедии погибли 115 человек и сотни пострадали. Эта цифра неокончательная.

Для всех неравнодушных граждан, которые не могут оставаться в стороне и считают своим долгом проявить сопричастность и поддержку, запустили линию по сбору средств для помощи семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим.

Вся информация о сборе средств доступна на официальном сайте мывместе.рф.

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# волонтеры , сбор пожертвований

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