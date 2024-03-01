В Тюменской области самые высокие зарплаты в ТЭК и машиностроении

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

194 тыс. 827 рублей составляет средний размер заработной платы сотрудников нефтегазодобывающих предприятий Тюменской области. За год прирост составил 10,5 %. У сервисных компаний также произошло увеличение, но в больших размерах - 12 % - до 155 тыс. рублей.

Еще одна отрасль с существенным приростом доходов работников - производство машин и оборудования. В среднем заработки составляли 155 тыс. рублей, прирост – плюс 9,6 %. На три процента меньше увеличилась за год средняя зарплата в производстве химических веществ и химических продуктов – до 152,2 тыс. рублей, пишет Вслух.ру.