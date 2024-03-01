Интенсив "Хочу грант губернатора!" проведут для молодежи в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Интенсив "Хочу грант губернатора!" проведут для молодежи региона в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) Тюмени 28 марта, начало в 18 час. Эксперты помогут подготовиться к грантовому конкурсу.

"Молодежь Тюменской области активно занимается реализацией проектов и участвует в грантовых конкурсах. С помощью события "Хочу грант губернатора!" тюменцы смогут доработать паспорта своих проектов, узнать особенности положения грантового конкурса и составления заявки, а также получить ответы на все вопросы от экспертов сферы социального проектирования. Все это увеличит шансы на получение гранта", — рассказала редакции Moi-portal.ru руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени Айгерим Уакпаева.

Участниками могут стать руководители молодежных некоммерческих организаций и проектов Тюменской области от 18 до 35 лет.

В начале встречи участники сыграют в игру "Мировой грант", а далее поучаствуют в кейс-батле. Также защитят свои проекты. Эксперты оценят проработанность идей.

Заявки принимаются до 10 час. 28 марта.

Ссылку на регистрацию можно найти в сообществе мультицентра "Моя территория" в социальной сети ВКонтакте.

Отметим, грантовый конкурс губернатора Тюменской области направлен на поддержку социально значимых проектов. В 2023 г. по итогам конкурса общая сумма поддержки с софинансированием Фонда президентских грантов составила более 85,2 млн рублей.