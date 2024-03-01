Тюменцы не могут сдержать слезы и гнев от нечеловеческой жестокости террористов

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцы не могут сдержать слезы и гнев от нечеловеческой жестокости террористов. Они выражают свое сочувствие семьям погибших у стихийного мемориала на Цветном бульваре Тюмени, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Ребятишки погибли. Этих террористов нельзя назвать людьми. Господь все видит. Наказание они должны понести сильное, на рудниках где-нибудь", - выразила эмоции Галина Сидорова.

По словам семьи Жниховых, их сыновья учатся и в будущем станут военными: "Они сделают все, чтоб это не повторилось никогда".

"Всем пострадавшим сил и выздоровления. Виновные должны быть наказаны. Сурово", - подчеркнул Эдуард Бурый.