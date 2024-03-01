Тюменцы не могут сдержать слезы и гнев от нечеловеческой жестокости террористов
Общество, 14:51 24 марта 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Тюменцы не могут сдержать слезы и гнев от нечеловеческой жестокости террористов. Они выражают свое сочувствие семьям погибших у стихийного мемориала на Цветном бульваре Тюмени, сообщает инфоцентр регионального правительства.
"Ребятишки погибли. Этих террористов нельзя назвать людьми. Господь все видит. Наказание они должны понести сильное, на рудниках где-нибудь", - выразила эмоции Галина Сидорова.
По словам семьи Жниховых, их сыновья учатся и в будущем станут военными: "Они сделают все, чтоб это не повторилось никогда".
"Всем пострадавшим сил и выздоровления. Виновные должны быть наказаны. Сурово", - подчеркнул Эдуард Бурый.