Студенты тюменских вузов возложили цветы к мемориалу на Цветном бульваре
Студенты тюменских вузов возложили цветы к мемориалу памяти погибших в Подмосковье, организованном на Цветном бульваре Тюмени.
"Мы здесь для того, чтобы поддержать тех людей, у которых в семье случилось горе. Желаем скорейшего восстановления и выздоровления пострадавшим", - рассказала руководитель Студенческого центра Тюменской области Екатерина Козеева.
В числе студентов и граждане других стран. Они выразили соболезнования близким тех, кто пострадал при теракте.
"На их месте мог быть каждый. Прежде всего мы – люди и трагедия – наша общая скорбь", - отметила общий для всех момент студентка.
Напомним, 24 марта в России день общенационального траура.
Оксана Корнеенкова