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Студенты тюменских вузов возложили цветы к мемориалу на Цветном бульваре

Общество, 16:38 24 марта 2024

скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Студенты тюменских вузов возложили цветы к мемориалу памяти погибших в Подмосковье, организованном на Цветном бульваре Тюмени.

"Мы здесь для того, чтобы поддержать тех людей, у которых в семье случилось горе. Желаем скорейшего восстановления и выздоровления пострадавшим", - рассказала руководитель Студенческого центра Тюменской области Екатерина Козеева.

В числе студентов и граждане других стран. Они выразили соболезнования близким тех, кто пострадал при теракте.

"На их месте мог быть каждый. Прежде всего мы – люди и трагедия – наша общая скорбь", - отметила общий для всех момент студентка.

Напомним, 24 марта в России день общенационального траура.

Оксана Корнеенкова

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# студенты , траур

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