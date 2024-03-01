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1 тыс. 103 тюменцам помогли врачи скорой в выходные

Общество, 11:32 25 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 103 жителям Тюмени и Тюменского района помогли врачи скорой в выходные, 23 и 24 марта. В экстренной форме поступило 577 вызовов, остальные — в неотложной, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В стационары доставлено 500 пациентов. Также с 8 до 24 часов диспетчеры передали в поликлиники 660 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 65 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

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