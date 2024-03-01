Юпитер, звездные скопления и туманности смогут увидеть тюменцы в апреле

| Фото: из сообщества "Старая башня" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Старая башня" во ВКонтакте

Экскурсии в тюменскую обсерваторию "Старая башня" возобновятся в апреле. Почти весь апрель будет виден Юпитер, в середине месяца - Луна. Гости смогут посмотреть и на звездные скопления и туманности. Расписание экскурсий на апрель можно узнать по ссылке.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил главный инженер обсерватории "Старая Башня" Виталий Угренинов.

Экскурсии проводят в ясную погоду по выходным дням с апреля по октябрь. Средняя продолжительность экскурсии при хорошей погоде около 1,5 часов. Они бывают школьные, индивидуальные и сборные. По словам Виталия Угренинова, интерес к экскурсиям большой среди всех возрастов.

На школьную экскурсию можно зарегистрировать группу до 10 детей. Ограничение по возрасту детей — до 16 лет. Вместе с ними обязательно должно быть два взрослых сопровождающих. Индивидуальная экскурсия подойдет тем, у кого есть компания друзей или родственников, неравнодушных к звездам. Общая численность не должна превышать 10 человек. На обычные экскурсии доступно 10 билетов. Для детей до восьми лет посещение бесплатное, на них билеты не бронируются. Детей без взрослых не допускают. Отметим, в одном заказе может быть не более четырех билетов.

Более подробную информацию о бронировании и оплате билетов по ссылке.

Юлия Божок