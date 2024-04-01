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В маршруте автобуса Тюмень – Горьковка появятся новые остановки

Общество, 09:14 01 апреля 2024

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Две новые остановки будут включены в маршрут автобуса №127 Тюмень – Горьковка с 1 апреля. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Остановочный пункт "Мемориал" включён в маршрут в прямом направлении, остановка "Амбулатория" - в обратном. Также с 1 апреля будут внесены изменения в маршрут № 103 Тюмень – Сосновка. Из маршрута исключается остановка "Сосновка" в прямом и в обратном направлениях.

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# автобусы , ГУС Тюменской области

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