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Гигантские кристаллы покажут тюменцам в музее истории науки и техники Зауралья

Общество, 08:52 01 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Экскурсия в музее истории науки и техники Зауралья имени Менделеева (ул. Володарского, 38) в Тюмени состоится 11 апреля в 17 часов. Участников познакомят с геолого-минералогической коллекцией музея и историей нефтегазового освоения Тюменского Севера.

На экскурсии можно будет увидеть гигантские кристаллы кальцита, галенита, сфалерита, многочисленные разновидности кварца — горного хрусталя, мориона, цитрина, аметиста, коллекции ювелирно-поделочных камней — яшмы, лазурита, малахита, родонита, нефрита и многое другое.

Также посетителям расскажут о выдающихся геологах-сибиряках и профессорах-геологах Тюменского государственного нефтегазового университета. Экскурсию проведет директор музея Мария Почежерцева.

Участие — бесплатное, количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефону: +79123823293.

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# музеи , экскурсии

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