Почти 85 тысяч тюменцев уже выбрали по дизайн-проекту для пяти озелененных территорий

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Почти 85 тыс. тюменцев уже выбрали по дизайн-проекту для каждой из пяти озелененных территорий нашего города. Их благоустроят в 2025 году. Помогут в этом преображении нацпроект "Жилье и городская среда" и активные жители, сообщает администрация города.

Тюменцы голосуют на сайте Минстроя РФ, наводят смартфоны на QR-код листовок, полученных у волонтеров, пользуются специальным приложением, установленным на мобильных устройствах добровольцев.

К голосованию за комфортную гродскую среду присоединились сотрудники предприятия "СУЭНКО". Тонкостями процесса с ними делилась волонтер федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" Масхуда Давлетшина. "СУЭНКО" сделало немало для того, чтобы Тюмень стала современнее, безопаснее и удобнее. Перед началом благоустройства дворовых и общественных озелененных территорий (при необходимости) специалисты меняют инженерные сети. Благодаря реализации пилотного проекта по развитию системы городского освещения "Светлый квартал" удалось модернизировать освещение в квартале улиц Пермякова – Текстильной – Рижской, а также в квартале улиц Семакова – Кирова – Хохрякова – Володарского.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Специалист этой компании Марина Филиппова несколько дней назад присоединилась к голосованию. Лна выбрала концепцию для территории по Солнечному проезду, 29 марта "доголосовала" на смартфоне волонтера за проекты для оставшихся четырех общественных пространств. Они расположены в районе ул. Юрия Семовских, 8, стр. 1, 10; по ул. Мельничной; по ул. Карла Маркса, 110а; по пр. Геологоразведчиков (от ул. Тульской до дома № 42).

Семья Марины Филипповой в выходные с удовольствием посещает городские скверы, считает одним из привлекательных недавно созданное пространство на улице Республики, 21. Дизайн-проект для этой благоустроенной в 2023 году территории тюменцы тоже выбирали сообща.

“Такая форма участия в голосовании удобна, и я чувствую себя причастной к благоустройству нашего города. Наша семья, друзья всегда активны в таких мероприятиях. Своим выбором мы приносим пользу облику города. Очень удобно, что сегодня на предприятие пришел волонтер, у меня был вопрос относительно системы голосования, и я услышала ответ на него”, – поделилась тюменка.

Другой специалист "СУЭНКО" Владислав Бражевский, пообщавшись с волонтером, отметил простоту и удобство голосования. Он живет в Калининском административном округе и ему небезразлична судьба озелененной территории на Карла Маркса, 100а.

“При выборе дизайн-проекта я обращал внимание на озеленение, места для прогулок. Лично мне нравится экопарк "Затюменский" с его пешеходными дорожками, детскими комплексами. Город развивается в лучшую сторону”, — считает Владислав.