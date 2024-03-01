На трассе Тюмень – Омск провели выездную выставку детских удерживающих устройств

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Выездную выставку детских удерживающих устройств провели на федеральной автодороге Тюмень – Омск под Тюменью 29 марта, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Начальник Госавтоинспекции Тюмени Александр Таратута и врач станции скорой медицинской помощи Олег Нестеров рассказали водителям о правилах перевозки детей в автомобилях и о том, какие травмы получают в ДТП юные пассажиры, перевозимые без детских удерживающих устройств.

Сотрудники ГИБДД призывают перевозить детей в автомобилях в детских автокреслах.

“Если в автомобиле перевозится ребенок, выбирайте"детский" стиль вождения: сбавляйте скорость, избегайте опасных маневров во время движения”, – напоминают в региональной Госавтоинспекции.

Видео Госавтоинспекции Тюменской области