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За лето в Тюмени построят около 12 километров дорог

Общество, 12:58 30 марта 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Более 12 км дорог планируется построить в Тюмени летом 2024 года. Работы будут выполняться на девяти объектах, сообщает городская администрация. Ремонт и строительство дорог пройдут на 58 улицах областного центра.

Планируется также завершить строительство таких объектов, как улицы Мельникайте, Ф. Салманова, Газовиков. Продолжится строительство новой улично-дорожной сети в районе оз. Алебашево, в районах Комаровский, Березняковский и других.

Продолжится ремонт ул. Ленина. Второй и третий этапы работ будут проходить на участке от ул. Красина до Первомайской.

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# ремонт дорог , строительство дорог

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