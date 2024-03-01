За лето в Тюмени построят около 12 километров дорог

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Более 12 км дорог планируется построить в Тюмени летом 2024 года. Работы будут выполняться на девяти объектах, сообщает городская администрация. Ремонт и строительство дорог пройдут на 58 улицах областного центра.

Планируется также завершить строительство таких объектов, как улицы Мельникайте, Ф. Салманова, Газовиков. Продолжится строительство новой улично-дорожной сети в районе оз. Алебашево, в районах Комаровский, Березняковский и других.

Продолжится ремонт ул. Ленина. Второй и третий этапы работ будут проходить на участке от ул. Красина до Первомайской.