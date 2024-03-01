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Разгромившими подъезд подростками заинтересовалась прокуратура

Происшествия, 14:12 30 марта 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Прокуратура Тюменской области проводит проверку по сообщениям в СМИ о группе подростков, разгромили подъезд и терроризирующих жителей дома по ул. Геологоразведчиков в Тюмени.

Надзорное ведомство региона организовала проверку изложенных фактов и поручила прокурору Ленинского округа Тюмени дать оценку исполнению закона о профилактике правонарушений несовершеннолетних и действиям правоохранительных органов.

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# подростки , проверка , прокуратура

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