Разгромившими подъезд подростками заинтересовалась прокуратура
Происшествия, 14:12 30 марта 2024
| Фото: прокуратура Тюменской области
Прокуратура Тюменской области проводит проверку по сообщениям в СМИ о группе подростков, разгромили подъезд и терроризирующих жителей дома по ул. Геологоразведчиков в Тюмени.
Надзорное ведомство региона организовала проверку изложенных фактов и поручила прокурору Ленинского округа Тюмени дать оценку исполнению закона о профилактике правонарушений несовершеннолетних и действиям правоохранительных органов.