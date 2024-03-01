Разгромившими подъезд подростками заинтересовалась прокуратура

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Прокуратура Тюменской области проводит проверку по сообщениям в СМИ о группе подростков, разгромили подъезд и терроризирующих жителей дома по ул. Геологоразведчиков в Тюмени.

Надзорное ведомство региона организовала проверку изложенных фактов и поручила прокурору Ленинского округа Тюмени дать оценку исполнению закона о профилактике правонарушений несовершеннолетних и действиям правоохранительных органов.