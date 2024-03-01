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Спектакль-притчу о взрослении олененка Бемби представили в Тюмени

Общество, 13:09 30 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера спектакля-притчи "Биография из леса" прошла в Тюменском драматическом театре 29 марта. В ее основе роман Феликса Зальтена "Бемби". Пьесу написала драматург Клава Ильина. Режиссер постановки - уроженец Перми, выпускник мастерской Руслана Кудашова, режиссер Большого театра кукол Владислав Тутак.

Новый проект в тюменском театре – синтез драмы, кукол, оперы.

"По первому образованию я драматический артист, меня зовут на постановки в драму. Я очень люблю театр кукол и визуальный театр, у меня есть возможность привносить в драмтеатр другой язык. И это интересно артистам – у них появляются не свойственные им новые задачи. У нас актриса Софья Илюшина – исполнительница роли Леса - специально к этому спектаклю выучила четыре оперных арии, в частности, Генри Пёрселла", - рассказал режиссер Владислав Тутак.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

У спектакля есть пролог – в нем много визуального ряда, в том числе из диснеевского мультфильма "Бэмби", фильма "Меланхолия" Ларса фон Триера, кадры с картинами Питера Брейгеля.

"Фильм "Меланхолия – это мой внутренний ориентир, ощущение сегодняшнего времени. В нем люди зависли в ожидании катастрофы, воздух сгустился, но в тоже время происходят рождения, создание семей, продолжается будничная жизнь. Ощущение того, что есть и рождение, и смерть – они вечно идут бок о бок - про это нужно помнить, тогда жизнь становится ценней", - считает Владислав.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Умей слушать, умей чуять, умей смотреть, умей сам познавать жизнь" - цитата Короля королей своему сыну Бемби, в спектакле Герою, адресована и зрителям. В первой и второй частях спектакля они увидят, через что предстоит пройти крошечному олененку в большом лесу. Он из теплых рук матери, попадет в мир, где много жестокости, боли, несправедливости, отчаяния.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

12 оленей задействовано в спектакле, они выполнены в полный рост. Один из них планшетный на четырех тростях. Драматическим актерам поначалу было сложно управлять куклой, но они справились с задачей, подчеркнул режиссер.

"Если говорить о взаимодействии актера и куклы, мы применили систему отчуждения театра Бертольта Брехта: актер играет персонажа, выходит из роли, говорит от себя. Закон такой же, только внимание идет на предмет, объект, визуальную картинку", - говорит Владислав Тутак.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Одинокий путник идёт дальше других – еще одно послание Герою и зрителям. Перед ним стоит выбор – остаться с Возлюбленной или отказаться от любви и спасаться, идти по тропам, где тебя не застанет враг – человек. Его скромная маленькая фигура стоит на переднем плане сцены. Вокруг нее рождаются страхи, споры, волнения. Человек с ружьем принесет боль и семейную трагедию.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Но перед ним и силами зла можно и нужно устоять, ведь он не всемогущ. Как сказал Король королей, всемогущим может быть только любящий.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Режиссер приглашает на спектакль "Биография из леса" семьи с детьми старше 12 лет: "В спектакле есть пласт взросления героя, он о сложном выборе пути. Много важных вопросов, поэтому его нужно смотреть всей семьей, чтобы потом было о чем поговорить".

Премьера спектакля продолжится 30 и 31 марта.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Возрастное ограничение: 16 +.

Анжела Лебедева

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# премьера , спектакль , Тюменский драматический театр

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