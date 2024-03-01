Спектакль-притчу о взрослении олененка Бемби представили в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера спектакля-притчи "Биография из леса" прошла в Тюменском драматическом театре 29 марта. В ее основе роман Феликса Зальтена "Бемби". Пьесу написала драматург Клава Ильина. Режиссер постановки - уроженец Перми, выпускник мастерской Руслана Кудашова, режиссер Большого театра кукол Владислав Тутак.

Новый проект в тюменском театре – синтез драмы, кукол, оперы.

"По первому образованию я драматический артист, меня зовут на постановки в драму. Я очень люблю театр кукол и визуальный театр, у меня есть возможность привносить в драмтеатр другой язык. И это интересно артистам – у них появляются не свойственные им новые задачи. У нас актриса Софья Илюшина – исполнительница роли Леса - специально к этому спектаклю выучила четыре оперных арии, в частности, Генри Пёрселла", - рассказал режиссер Владислав Тутак.

У спектакля есть пролог – в нем много визуального ряда, в том числе из диснеевского мультфильма "Бэмби", фильма "Меланхолия" Ларса фон Триера, кадры с картинами Питера Брейгеля.

"Фильм "Меланхолия – это мой внутренний ориентир, ощущение сегодняшнего времени. В нем люди зависли в ожидании катастрофы, воздух сгустился, но в тоже время происходят рождения, создание семей, продолжается будничная жизнь. Ощущение того, что есть и рождение, и смерть – они вечно идут бок о бок - про это нужно помнить, тогда жизнь становится ценней", - считает Владислав.

"Умей слушать, умей чуять, умей смотреть, умей сам познавать жизнь" - цитата Короля королей своему сыну Бемби, в спектакле Герою, адресована и зрителям. В первой и второй частях спектакля они увидят, через что предстоит пройти крошечному олененку в большом лесу. Он из теплых рук матери, попадет в мир, где много жестокости, боли, несправедливости, отчаяния.

12 оленей задействовано в спектакле, они выполнены в полный рост. Один из них планшетный на четырех тростях. Драматическим актерам поначалу было сложно управлять куклой, но они справились с задачей, подчеркнул режиссер.

"Если говорить о взаимодействии актера и куклы, мы применили систему отчуждения театра Бертольта Брехта: актер играет персонажа, выходит из роли, говорит от себя. Закон такой же, только внимание идет на предмет, объект, визуальную картинку", - говорит Владислав Тутак.

Одинокий путник идёт дальше других – еще одно послание Герою и зрителям. Перед ним стоит выбор – остаться с Возлюбленной или отказаться от любви и спасаться, идти по тропам, где тебя не застанет враг – человек. Его скромная маленькая фигура стоит на переднем плане сцены. Вокруг нее рождаются страхи, споры, волнения. Человек с ружьем принесет боль и семейную трагедию.

Но перед ним и силами зла можно и нужно устоять, ведь он не всемогущ. Как сказал Король королей, всемогущим может быть только любящий.

Режиссер приглашает на спектакль "Биография из леса" семьи с детьми старше 12 лет: "В спектакле есть пласт взросления героя, он о сложном выборе пути. Много важных вопросов, поэтому его нужно смотреть всей семьей, чтобы потом было о чем поговорить".

Премьера спектакля продолжится 30 и 31 марта.

Возрастное ограничение: 16 +.

Анжела Лебедева