Двое тюменцев стали финалистами элитарной игры "Что? Где? Когда?"

| Фото: со страницы Дениса Элькиса во ВКонтакте | Фото: со страницы Дениса Элькиса во ВКонтакте

Участники тюменского областного фестиваля "Студенческая весна" Денис Элькис и Виктория Головня победили в финале интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" на Первом канале. Теперь тюменка выступит в качестве эксперта на Студвесне.

В финальной игре 2023 года против зрителей в эфире Первого канала выступала команда капитана Дениса Элькиса. В составе шести человек молодые люди отвечали на вопросы игры. По ее итогам, обладателем "Бриллиантовой совы" стал Денис Элькис.

"Победа несомненно придала нам уверенности в своих силах. Для молодой команды это очень важно — психологически легче играть. В этом, конечно, есть и заслуга "Студенческой весны". Теперь для нас главное продолжать тренироваться и не останавливаться на достигнутом", — рассказал редакции Moi-portal.ru участник Областной "Студенческой весны" Денис Элькис.

В его команде играла и Виктория Головня — победитель зимней серии игр "Что? Где? Когда?" 2023 года, выпускница тюменской школы интеллектуальных игры и лидер Школьного чемпионата Тюменской области по "Что? Где? Когда?" 2018 года. На XXIX Областном фестивале "Студенческая весна" она будет экспертом по направлению "Интеллектуальные игры".

"Формат телевизионных игр "Что? Где? Когда?" с финальным шоу, где участвуют студенты, существует только в Тюменской области. В таком виде игры проходят у телеканала "ИГРА-ТВ" и во время проведения "Студенческой весны". Победа наших ребят на федеральном уровне — также результат долгого сотрудничества с телеканалом", — поделился куратор направления "Интеллектуальные игры" Олег Войкин.