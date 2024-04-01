УСТЭК восстановит благоустройство после зимних ремонтов в тюменских дворах

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Благоустройство участков, где зимой проходил ремонт, УСТЭК полностью восстановит к началу лета. До 1 июня будут благоустроены 1 тыс. 700 объектов, включая дворовые территории, межквартальные проезды, тротуары и проезжие части.

Самыми крупными из объектов восстановления благоустройства станут улицы Киевская, Советская, Салтыкова Щедрина, Немцова, Запольная, Володарского, где заменят более 1 тыс. кв. м дорожного полотна.

Процесс восстановления благоустройства проходит в два этапа. Если работы проводились в осенне-зимний период, место благоустройства дворов и тротуаров засыпают песком и щебнем, а межквартальные и проезжие части проливают бетоном.

После 15 апреля проходит полное благоустройство в летнем варианте - с укладкой асфальта и установкой бордюров.