  • 1 апреля 20241.04.2024понедельник
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

УСТЭК восстановит благоустройство после зимних ремонтов в тюменских дворах

Общество, 16:02 01 апреля 2024

УСТЭК | Фото: УСТЭК

Благоустройство участков, где зимой проходил ремонт, УСТЭК полностью восстановит к началу лета. До 1 июня будут благоустроены 1 тыс. 700 объектов, включая дворовые территории, межквартальные проезды, тротуары и проезжие части.

Самыми крупными из объектов восстановления благоустройства станут улицы Киевская, Советская, Салтыкова Щедрина, Немцова, Запольная, Володарского, где заменят более 1 тыс. кв. м дорожного полотна.

Процесс восстановления благоустройства проходит в два этапа. Если работы проводились в осенне-зимний период, место благоустройства дворов и тротуаров засыпают песком и щебнем, а межквартальные и проезжие части проливают бетоном.

После 15 апреля проходит полное благоустройство в летнем варианте - с укладкой асфальта и установкой бордюров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство , ремонт тепловых сетей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:57 01.04.2024Тюменцы могут отправить вопрос на элитарную игру "Что? Где? Когда?"
16:46 01.04.2024Тюменские студенты изучат методы машинного обучения в университете "Сириус"
16:35 01.04.2024В Тюмени стартовал отборочный этап на форум "БиоТурнир"
16:24 01.04.2024Тюменские школьники стали призерами регионального этапа чемпионата "Профессионалы"