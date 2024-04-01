800 школьников станут участниками интерактивного проекта о вреде вейпов в пос. Голышманово

| Фото: предоставлено Олесей Зазулиной | Фото: предоставлено Олесей Зазулиной

О вреде электронных сигарет и парения расскажут ученикам начальных классов в рамках профилактического проекта "Ясное дело". Участниками станут почти 800 ребят, посещающих летние лагеря дневного пребывания при школах, молодежном центре, спортшколе.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель инициативной группы "Гора идей" Олеся Зазулина.

По роду деятельности автор часто общается с детьми и пришла к выводу, что для них устройства для парения – не опасная игрушка, а еще один гаджет, в котором они не видят зла.

"У кого-то есть телефон, у другого – планшет, а у третьего вейп. Они вкусно пахнут, открыто продаются, это сбивает детей с толку, им хочется попробовать. Наша задача – рассказать младшим школьникам о непоправимом вреде для здоровья, который причиняют эти безобидные с виду электронные устройства. Профилактика для учеников начальной школы своевременна, потому что многие школьники среднего звена к этому моменту либо уже попробовали курить электронную сигарету, либо даже втянулись", - подчеркнула Олеся Зазулина.

Тема ранней профилактики парения близка автору как маме двух школьников, учеников шестого и третьего классов. Через проект она надеется уберечь от вредной привычки не только своих детей, но и их ровесников. И не простыми запретами, а четким пониманием, почему это не просто вредно, а очень опасно.

По словам Олеси Зазулиной, дети младшего школьного возраста хорошо воспринимают информацию через движение, поэтому запланировано много интерактивов, а разговоры будут сведены к минимуму, так как они плохо оседают в памяти.

"Проверим силу легких, проведем эксперимент, который покажет, как постепенно вредный пар от вейпов убивает легкие. В этом помогут воздушные шарики и пейнтбольное оружие. Остатки шариков наглядно покажут, как все это дело не только загрязняет легкие, но и мешает работе других органов и систем человеческого организма. Предусмотрено много наглядных материалов, конкурсов. Сейчас детально прорабатываем механику", - рассказала руководитель инициативной группы.

Итогом проекта станет конкурс тематических стенгазет, где ребята нарисуют и выразят свои мысли по поводу использования вейпов. На каждой смене во всех образовательных учреждениях определят отряд победителей, за лето их будет 10. Наградой ребятам станет игра в лазертаг в парке отдыха Голышманово. Подобный проект в Голышмановском городском округе реализуют впервые.

"В процессе я жду, прежде всего, осознанности от детей. Хочу смотреть на них и видеть, что наша команда смогла донести понимание опасности электронных сигарет. Кроме того, реализация программы поможет наработать опыт для запуска нового профилактического проекта для ребят постарше", - подытожила Олеса Зазулина.

Напомним, победителями муниципальных грантовых конкурсов в Голышмановском городском округе стали 25 проектов из 37, их объявили в марте. Всего на территории реализуется более 400 социальных проектов.

| Фото: предоставлено Олесей Зазулиной | Фото: предоставлено Олесей Зазулиной

Инна Кондрашкина