Тюменские школьники стали призерами регионального этапа чемпионата "Профессионалы"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ученики Центра робототехники и АСУ Тюменской области стали призерами регионального этапа Всероссийского чемпионата "Профессионалы".

Андрей Сунцов и Владислав Штефан заняли второе место в компетенции "Изготовление прототипов. Аддитивные технологии". Павел Дорогов стал третьим в "3D-моделирование для компьютерных игр".

"Все компетенции, представленные на чемпионате в сфере высоких технологий и цифровых направлений, очень востребованы и в Тюменской области, и по всей стране. Подобные соревнования с четко определенными практическими кейсами помогают ребятам лучше понять суть той или иной профессии, попробовать свои силы в решении настоящих проектных задач. Благодаря чемпионату, а также системной программе подготовки будущих IТ-специалистов в регионе, школьники на раннем этапе получают представление об IТ-направлениях и начинают формировать свой профессиональный путь в IТ", - рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.