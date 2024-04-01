Мюзикл по книге Константина Лагунова представили в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера музыкального спектакля "Ромка, Фомка и Артос" прошла во Дворце культуры "Нефтяник" 1 апреля. В его основе одноименная книга тюменского писателя Константина Лагунова, которому в 2024 году исполняется 100 лет со дня рождения.

38 детей студии "Серпантин" и 14 взрослых заняты в постановке, которая наполнена музыкой, песнями, мультипликационным визуалом и даже цирковым номером.

"Над музыкой работали несколько авторов, но в порядок ее привел композитор из Свердловской области Александр Фоминцев. В нашей музыкальной сказке участвует вокалист – соло-гитара - Никита Белов, который исполнил песню "Человек, который изменил все" на Красной площади. Слова нашего мюзикла не нужно было перекладывать на музыку, они уже были в рифме самого произведения", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" режиссер ДК "Нефтяник" Леван Допуа.

Над постановкой актеры, музыканты, хореографы работали более полугода. Руководитель хореографического ансамбля "Серпантин" Елена Тупикова отметила, что детей на роли отбирали в ходе кастинга.

"Оказалось, что многие дети знают это произведение. Перед постановкой посмотрели мультфильм, чтобы лучше вжиться в роль. Детям было сложней, потому что они танцоры, а тут нужно было и танцевать, и читать текст. Было много читок, репетиций", - уточнила Елена Тупикова.

Предшествовало созданию мюзикла читка книги актерами и рисование героев детьми. Для них организовали конкурс рисунков, выставка представлена в холле ДК. Обладателем гран-при стала воспитанница ДШИ "Фантазия" пос. Боровский, учащаяся 11 класса Анна Стешенцева. Именно ее рисунок украшает афишу мюзикла.

"Я прочла книгу, оказалось, что я не умею рисовать собак, потратила несколько часов, чтобы научится. Проработала дизайн и на каждую главу по одному наброску сделала. На суд жюри представила две работы в гуаши и одну – в туше. На афишу попала гуашевая. Моя мечта – стать художником анимации. У меня уже есть пара книг, где используются мои рисунки", - сказала Анна.

Директор ДК "Нефтяник" Светлана Дульцына отметила, что мюзикл по повести Константина Лагунова – первый музыкальный проект учреждения, но не последний. Поводов для этого предостаточно. Очередной показ спектакля "Ромка, Фомка и Артос" состоится 20 апреля, затем в День защиты детей, 1 июня. Авторы мюзикла видят его большое гастрольное будущее. Не исключено, что его покажут в Югре, куда так спешили главные герои Лагунова.

Добавим, повесть-сказку о путешествии трёх неунывающих друзей — собак Ромки, Фомки и Артоса в поисках уехавшего в экспедицию на Север хозяина Ромки Константин Лагунов написал в 1984 году. Через три года на Свердловской киностудии вышла первая серия одноимённого мультфильма. Потом появились еще две серии.

В честь Почетного гражданина Тюмени Константина Лагунова названа библиотека в Тюмени, появится парк в Восточном округе города.

Анжела Лебедева