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Мюзикл по книге Константина Лагунова представили в Тюмени

Общество, 21:45 01 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера музыкального спектакля "Ромка, Фомка и Артос" прошла во Дворце культуры "Нефтяник" 1 апреля. В его основе одноименная книга тюменского писателя Константина Лагунова, которому в 2024 году исполняется 100 лет со дня рождения.

38 детей студии "Серпантин" и 14 взрослых заняты в постановке, которая наполнена музыкой, песнями, мультипликационным визуалом и даже цирковым номером.

"Над музыкой работали несколько авторов, но в порядок ее привел композитор из Свердловской области Александр Фоминцев. В нашей музыкальной сказке участвует вокалист – соло-гитара - Никита Белов, который исполнил песню "Человек, который изменил все" на Красной площади. Слова нашего мюзикла не нужно было перекладывать на музыку, они уже были в рифме самого произведения", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" режиссер ДК "Нефтяник" Леван Допуа.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Над постановкой актеры, музыканты, хореографы работали более полугода. Руководитель хореографического ансамбля "Серпантин" Елена Тупикова отметила, что детей на роли отбирали в ходе кастинга.

"Оказалось, что многие дети знают это произведение. Перед постановкой посмотрели мультфильм, чтобы лучше вжиться в роль. Детям было сложней, потому что они танцоры, а тут нужно было и танцевать, и читать текст. Было много читок, репетиций", - уточнила Елена Тупикова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Предшествовало созданию мюзикла читка книги актерами и рисование героев детьми. Для них организовали конкурс рисунков, выставка представлена в холле ДК. Обладателем гран-при стала воспитанница ДШИ "Фантазия" пос. Боровский, учащаяся 11 класса Анна Стешенцева. Именно ее рисунок украшает афишу мюзикла.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Я прочла книгу, оказалось, что я не умею рисовать собак, потратила несколько часов, чтобы научится. Проработала дизайн и на каждую главу по одному наброску сделала. На суд жюри представила две работы в гуаши и одну – в туше. На афишу попала гуашевая. Моя мечта – стать художником анимации. У меня уже есть пара книг, где используются мои рисунки", - сказала Анна.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Директор ДК "Нефтяник" Светлана Дульцына отметила, что мюзикл по повести Константина Лагунова – первый музыкальный проект учреждения, но не последний. Поводов для этого предостаточно. Очередной показ спектакля "Ромка, Фомка и Артос" состоится 20 апреля, затем в День защиты детей, 1 июня. Авторы мюзикла видят его большое гастрольное будущее. Не исключено, что его покажут в Югре, куда так спешили главные герои Лагунова.

Добавим, повесть-сказку о путешествии трёх неунывающих друзей — собак Ромки, Фомки и Артоса в поисках уехавшего в экспедицию на Север хозяина Ромки Константин Лагунов написал в 1984 году. Через три года на Свердловской киностудии вышла первая серия одноимённого мультфильма. Потом появились еще две серии.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В честь Почетного гражданина Тюмени Константина Лагунова названа библиотека в Тюмени, появится парк в Восточном округе города.

Анжела Лебедева

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# ДК Нефтяник , Константин Лагунов , мюзикл

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