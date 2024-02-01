Обновленная библиотека имени Константина Лагунова открылась в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Филиал Менделеевки – детскую библиотеку им. Константина Лагунова – открыли после капитального ремонта на ул. Тульской в Тюмени 12 января.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что обновленное культурное пространство открывается в важный для всех год. В сентябре 2024 г. тюменцы отметят столетие со дня рождения писателя Константина Лагунова. Кроме того, год объявлен Годом семьи.

“Видно, что к изменению пространства организаторы отнеслись с душой, с творческим подходом. Современные библиотеки сильно отличаются от тех, что были в моем детстве и от представлений большинства взрослых. Сегодня библиотечное пространство – это не просто место, где хранится много интересных книг, которые можно взять домой и почитать. Это творческое и образовательное пространство с большим количеством функций. Такой симбиоз классической библиотеки и современных технологий создает новые возможности для того, чтобы дети развивались как гармоничные личности”, – сказал Александр Моор.

Глава региона добавил, что за последние пять лет в Тюменской области только в рамках национального проекта “Культура” преобразовано 13 таких пространств.

Дизайн-проект помещения на ул. Тульской создан по мотивам произведения Лагунова "Городок на бугре". В залах можно встретить персонажей Ромку, Фомку и Артоса и других.

В локации для самых маленьких – “Малышок” – выполнен бугор, поставлены стеллажи в виде крепости, а лампа напоминает шляпу одного из героя. В другом зале – издания для среднего и старшего школьного возраста. В читальне ребята могут познакомиться со всеми книгами Константина Лагунова и современной литературой. На событийной площадке планируют проводить творческие, интеллектуальные, образовательные мероприятия. Еще два пространства – комната мастер-классов и игровая, студия записи подкастов.

Дочь писателя Ольга Лагунова отметила, что в обновленном пространстве гармонично сочетаются технологии и книги привычного формата.

“Это может привлекать и детей, и взрослых. Разные форматы не спорят друг с другом, а хорошо сосуществуют. Пыталась вспомнить какой библиотека была еще два года назад. Помню коридоры, комнаты. Сейчас это особое пространство”, – поделилась впечатлениями Ольга Лагунова.

Добавим, в 2024 году в рамках национального проекта “Жилье и городская среда” в Восточном административном округе будет благоустроен сквер имени Константина Лагунова. Ценители творчества писателя предложили наполнить локацию малыми архитектурными формами, спортивными объектами, детскими площадками.

“Уникальное пространство. Территория площадью около 10 гектаров. На детских и спортивных площадках будет отражено творчестве нашего знаменитого писателя. В этом году череда мероприятий, посвященных Константину Яковлевичу, будет продолжена”, – добавил глава Тюмени Руслан Кухарук.

Инна Пахомова