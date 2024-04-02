В Тюменской области пресекли деятельность подпольной мастерской по переделке оружия

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

Сотрудники ФСБ установили причастность гражданина России к незаконному обороту оружия, его основанных частей и боеприпасов, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"Мужчина приобретал, хранил в помещении гаражного бокса оружие, боеприпасы и основные части огнестрельного оружия и самодельным способом вносил в их конструкции изменения. Все найденное в ходе обыска изъято из незаконного оборота", - отмечено в сообщении.

УМВД России по Тюменской области возбудило уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 и 223 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов и незаконное изготовление оружие).

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

"Человек, купивший из-под полы оружие, уже нарушил закон. А криминальные умельцы только усугубляют ситуацию. Ведь, еще неизвестно, в чьи руки потом попадет такое переделанное изделие - террористу, киллеру или серийному маньяку, - считают эксперты. - За переделку и сбыт незаконных стволов нужно ужесточать наказание".