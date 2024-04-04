Тюменская область подала 12 заявок на национальную премию "Умный город"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область подала 12 заявок на национальную премию "Умный город" в 2024 году, при этом семь из них - от департамента информатизации. По итогам прошлогоднего конкурса регион получил шесть призовых мест.

"В этом году мы представим "Систему для содержания дорог с технологиями машинного зрения, виртуального консультанта", сеть бесплатных классов по ИТ-обучению, портал конкурсов и грантов для СОНКО, ИТ-Навигатор с витриной ИТ-решений, "Телемед 72" и другие. Каждый из этих проектов уже показал свою эффективность в реалиях нашего региона, а некоторые из них успешно тиражируются в других субъектах РФ", - пояснил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

"Умный город" - это проект, который формирует эффективную систему управления городом, создает безопасные и комфортные условия для горожан.