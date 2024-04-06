Тюменская группа "Лаборатория" устроит музыкально-живописный вечер

| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Вечер "Чувство прекрасного" устроит тюменская группа "Лаборатория" 24 апреля, начало в 19 часов в зале органной музыки. Он посвящен эстетике и поиску параллелей между аудиальной и визуальной сторонами искусства, сообщает Тюменская филармония.

В рамках программы будут представлены картины, воплощенные в звуках, например, "Паломничество на остров Киферу" Ватто ("Остров радости" Дебюсси), эскиз костюмов к постановке балета "Трильби" Гартмана ("Балет невылупившихся птенцов" Мусоргского) и другие.

В звуках воплотятся пейзажи ("Пирин" Табаковой) и морская стихия (Рахманинов, Этюд op. 39 № 2 "Море и чайки").

Отдельным направлением музыкального размышления станут портреты и их разнообразие в музыке и живописи (Десятников, "Титры"), а также грани трансцендентного, того, что воплощается в импровизациях и абстракции (Чугаев, "Диалог").

Группа "Лаборатория": Татьяна Схабицкая (скрипка), Ольга Узингина (скрипка), Андрей Сергиенко (альт), Анна Попова (виолончель), Евгений Схабицкий (фортепиано). В концерте также принимают участие Станислав Хуланхов (фортепиано), Иван Беседа (гитара). Ведущая Ксения Стацура.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+.