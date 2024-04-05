В конце апреля из Тюмени запустят прямой рейс в Самарканд

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авиакомпания Utair начнет выполнять рейсы по направлению Тюмень – Самарканд с 30 апреля. Полеты будут выполняться еженедельно по вторникам на воздушном судне Boeing 737-800, сообщает пресс-служба Рощино.

Вылет из Тюмени запланирован в 16 часов 20 минут, прибытие в Самарканд намечено на 19 часов 20 минут по местному времени. Время в пути составит 3 часа.

Авиабилеты можно купить на сайте авиакомпании Utair от 11 тыс. 907 рублей.

Отметим, Самарканд – один из самых известных исторических городов Узбекистана. Когда-то здесь проходили караваны Великого Шелкового пути, сохранены архитектурные памятники средних веков, многие из которых внесены в список всемирного наследия Юнеско.