Китайские студенты поделились с тюменцами правилами здоровой жизни

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Студенты Тюменского медицинского университета - второкурсники из КНР Чжу Ицзя, Ван Сюнвэй и Лян Вэньсюань поделились правилами здоровой жизни в Поднебесной. В своем проекте на Неделе молодежной науки студенты изложили рекомендации в зависимости от возраста человека.

"Юношам следует посвящать больше времени физическим нагрузкам, а взрослым людям обратить внимание на режим труда и отдыха. У людей старшего поколения свободного времени больше, и они могут уделить его занятиям, к которым больше лежит душа: танцевать, ходить на рыбалку, заниматься садоводством или путешествовать. Кроме того, пожилые люди часто одиноки и замыкаются в себе, поэтому им нужно чаще бывать в общественных местах и общаться со сверстниками", - рассказал Чжу Ицзя.

Впервые на форуме была организована интернациональная секция, посвященная актуальным вопросам межкультурной коммуникации. В ее работе приняли участие студенты Тюменского медицинского университета из Китая, Египта, Нигерии, Туркмении и Узбекистана.

Докладчики рассказывали об организации системы здравоохранения в своих странах, сравнивали методики лечения и профилактики болезней в России и на родине. Помимо исключительно медицинских тем, обратились к вопросам межкультурной коммуникации и подготовили интересные выступления о литературе, языке, традиционной медицине.