Представителям органов рыбоохраны Тюменской области вручили награды и благодарственные письма

| Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 90-летия со дня образования государственных органов рыбоохраны России, прошло в ДК "Нефтяник" 5 апреля.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тюмени Руслан Кухарук.

“За годы существования рыбоохрана претерпела немало преобразований, но во все времена инспекторы, оставаясь преданными своему делу, решали задачи по охране, сохранению и приумножению богатства России, которое называют "живым серебром", – написал он.

| Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

В своем выступлении Руслан Кухарук поблагодарил сотрудников ведомства за труд, который позволяет добиваться высоких результатов в работе, а также отметил, что в школах и дошкольных учреждениях интересно и познавательно проходят уроки экологической грамотности. Сотрудники управления участвуют и в спортивных и культурных городских мероприятиях, проводят акции по очистке берегов водных объектов.

“Тюменцы видят, что специалисты управления – по-настоящему активные и целеустремленные люди, настоящие профессионалы своего дела”, – сказал Руслан Кухарук.

| Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

В рамках торжественного мероприятия за добросовестное исполнение служебных обязанностей лучшим сотрудникам рыбоохраны были вручены благодарственные письма и награды.