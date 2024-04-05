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Представителям органов рыбоохраны Тюменской области вручили награды и благодарственные письма

Общество, 20:38 05 апреля 2024

из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 90-летия со дня образования государственных органов рыбоохраны России, прошло в ДК "Нефтяник" 5 апреля.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тюмени Руслан Кухарук.

“За годы существования рыбоохрана претерпела немало преобразований, но во все времена инспекторы, оставаясь преданными своему делу, решали задачи по охране, сохранению и приумножению богатства России, которое называют "живым серебром", – написал он.

из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

В своем выступлении Руслан Кухарук поблагодарил сотрудников ведомства за труд, который позволяет добиваться высоких результатов в работе, а также отметил, что в школах и дошкольных учреждениях интересно и познавательно проходят уроки экологической грамотности. Сотрудники управления участвуют и в спортивных и культурных городских мероприятиях, проводят акции по очистке берегов водных объектов.

“Тюменцы видят, что специалисты управления – по-настоящему активные и целеустремленные люди, настоящие профессионалы своего дела”, – сказал Руслан Кухарук.

из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

В рамках торжественного мероприятия за добросовестное исполнение служебных обязанностей лучшим сотрудникам рыбоохраны были вручены благодарственные письма и награды.

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# Руслан Кухарук , рыбоохрана

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