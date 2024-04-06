Тюменцы могут бесплатно посетить мастер-классы и шоу фестиваля "Студенческая весна"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут посетят события XXIX Областного фестиваля "Студенческая весна" бесплатно. В программе: кастинги и финальные шоу по направлениям, масштабный гала-концерт.

Кастинги направления "Музыкальное" пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" 8 апреля в 12 и в 16 часов. В 13 часов - мастер-класс по снятию стресса от студенческого экологического сообщества "5R" ТюмГУ. В 19 часов - в Молодежном театральном центре "Космос" — литературно-музыкальный вечер.

9 и 10 апреля в 12 и в 16 часов во дворце творчества и спорта "Пионер" вновь пройдут кастинги направления "Музыкальное". 10 апреля в 12 и в 17 часов тюменцы смогут посетить показы направления "Концертные программы" во Дворце культуры "Железнодорожник", пишет Мегатюмень.

"За неделю фестиваля проделана большая работа — творческие студенты успели показать себя и вдохновить на новые свершения других, а также найти единомышленников и почерпнуть что-то новое для себя", — рассказала исполнительный директор XIX Областного фестиваля "Студенческая весна" Анастасия Егорова.

Подробная программа по ссылке.