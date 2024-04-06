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Тюменцам предлагают перечислить дневной заработок на счет "Победа"

Общество, 18:48 06 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут перечислить дневной заработок на благотворительный счет "Победа". Средства направляют нуждающимся пожилым людям.

Материальная помощь направляется на покупку необходимых вещей, продуктов питания, предметов обихода, бытовой техники и т.д. Кроме того, деньги идут на подарки юбилярам.

Городской совет ветеранов обращается к коллективам, профсоюзам, обычным гражданам с просьбой поддержать нуждающихся и перечислить дневной заработок. Информация о распределяемых суммах публикуется на официальном сайте. Благотворители также могут связаться по телефону 29-76-47 или позвонить в контакт-центр администрации города: 45-15-20, сообщает Вслух.ру.

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