Лариса Гусарова заняла первое место на конкурсе красоты среди Бабок Ежек в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Лариса Гусарова заняла первое место на конкурсе красоты среди Бабок Ежек "Сказочная красавица", который состоялся на площади 400-летия Тюмени 8 января.

Тюменка участвует в конкурсе второй раз. В прошлый раз она получила спецприз.

"Очень рада победе. У нас здесь все молодцы, все достойные. Спасибо организаторам за такой большой праздник. Здорово, что здесь собрали вместе всех Бабок Ежек. Теперь буду прилетать на этот конкурс каждый год", — поделилась после церемонии награждения эмоциями Лариса Гусарова.

Интерес к образу Бабы Яги и других персонажей Ларисе Гусаровой привила ее бабушка, которая работала в школе учителем русского языка и литературы. Она рассказывала сказки, причем не по книгам, а зачитывала наизусть. Будучи уже взрослой Лариса устроилась работать в детский сад, переодевалась для малышей в Снегурочку, а потом "доросла" до Бабы Яги.

Номера для выступления участница разрабатывала сама, в чем-то помогали коллеги. Двоюродная сестра сшила платье для персонажа.

Второе место завоевала Татьяна Иванчук. Диплом за третье место и подарки вручили Нигяр Рагимовой.

Творческое состязание проводится в Тюмени не первый год. Самая лучшая Баба Яга, по мнению ведущих, должна быть смелой, экстравагантной, зажигательной. Конкурсанток ждали разные испытания. Оценивали выступления представители жюри: декан факультета музыки, театра и хореографии ТГИК, руководитель фольклорного ансамбля "Росстань" Лилия Демина, заместитель директора департамента культуры администрации города Ирина Плесовских, заместитель директора ЦКиТ "Тюмень" Наталья Аншакова.

Первым делом каждая участница за 90 секунд рассказала о себе в испытании "Визитная карточка". Лариса Гусарова развеселила всех своим выступлением в стихотворной форме, рассказав о любви к Кощею Бессмертному. "Кощеюшка — мой идеальный типаж. Кощеюшка, я обожаю винтаж", — произнесла она со сцены.

Конкурс объединил участниц разных возрастов. Среди них были и совсем юные. Маленькая Нигяр Рагимова представла в образе Бабы Яги с Востока. А Алиса Рымарь выбрала для себя образ сказочного персонажа-спортсменки.

Все участницы подремонтировали собравшимся эксклюзивные наряды — прошло "Дефиле на метлах". Дарья Раевских, например, прошлась по сцене в образе модной Бабы Яги в рок-стиле. Она выбрала кожаную куртку, черную повязку на голову и тяжелые ботинки. Также конкурсантки раскрыли свою суперсилу и исполнили частушки.

У Ирины Снытко персонаж Бабы Яги любимый. На дефиле она представила образ Богини-Ягини, которая занимается вязанием. Это перекликается с увлечением Ирины Снытко, старающейся создать свой бренд. На конкурс она надела созданную своими руками юбку в стиле бохо. "В своей визитке показала, что Баба Яга — творческая личность, не навсегда ушедшая от людей. В русских народных сказках персонаж обучает вежливости. Пока к ней вежливо не обратятся, она никому не помогала", — добавила участница.

Инна Пахомова