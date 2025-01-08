Выпускникам Тюменской области нужно до 1 февраля определиться с выбором экзаменов

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

11,5 тыс. выпускников Тюменской области закончат 11 классы в 2025 г. Определиться с перечнем экзаменов необходимо до 1 февраля.

Как выяснил "Вслух.ру", для получения аттестата необходимо сдать два обязательных предмета: русский язык и математику. Математику базового уровня выбирают гуманитарии, которым эта дисциплина не потребуется при поступлении. Математика профильного уровня нужна для инженерных, строительных, ИТ и других специальностях.

Остальные предметы - на выбор, зависят от направления обучения в вузах (при поступлении в учреждения СПО нужен только аттестат). Специалисты рекомендуют ограничиться одним-двумя дополнительными предметами, чтобы лучше сконцентрироваться на подготовке и получить более успешные результаты.

Итоговая аттестация пройдет в три периода. Досрочный продлится с 21 марта по 21 апреля, включая резервные дни. Основной стартует 23 мая и завершится 3-4 июля, когда можно будет пересдать один из ЕГЭ. В дополнительный период, с 4 по 23 сентября, можно пересдать русский язык и математику, чтобы получить аттестат.