Тюменская область инициировала проведение Всероссийского дня фигурного катания

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Инициативу Тюменской области по проведению 8 января Дня фигурного катания поддержали регионы России. Праздник создан для объединения профессионалов, любителей и болельщиков этого вида спорта.

"Мы хотели выбрать интересный день, чтобы у фигуристов всей страны был свой праздник. Наша цель – объединить любителей фигурного катания, спортсменов, тренеров. То есть, сделать всероссийский праздник этого спорта. Думаю, такая идея была у многих, но так получилось, что мы ее выразили вслух. Все региональные федерации поддержали. Федерация фигурного катания на коньках России утвердила этот день, потому что это очень интересное значимое событие", – сказала руководитель Тюменской областной федерации фигурного катания на коньках Лариса Якушева.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области фигуристы выступили на ледовых аренах в Тюмени, Тюменском районе и Тобольске.

В Тюмени показательные выступления спортсменов можно было наблюдать на "Улетном катке". В Тобольске - во Дворце спорта "Кристалл". Здесь мастерство продемонстрировали 100 воспитанников спортшколы №1. Их поддержали более 300 зрителей и болельщиков.

В пос. Винзили на льду встретились фигуристы спортшкол №2 Тюменского района и "Прибой" Тюмени. Здесь же прошли массовые катания, посвященные дню рождения первого олимпийского чемпиона в истории отечественного спорта - Николая Александровича Панина-Коломенкина.

Всего в Тюменской области более 1,5 тыс. детей активно занимаются фигурным катанием. Спортивные отделения открыты в Тюмени, Тобольске, Тюменском районе и Увате. Ежегодно увеличивается количество инструкторов, которые занимаются с детьми во дворах.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Со времени создания федерации фигурного катания мы воспитали шесть мастеров спорта, примерно 40 кандидатов в мастера спорта. Спортсменов первых разрядов и это число ежегодно увеличивается. Развивается спортивная инфраструктура, в прошлом году мы были свидетелями открытия нового ледового комплекса на улице Народной. В этом году запланирован ввод комплекса на улице Судоремонтной. Это все способствует активному развитию этого вида спорта", - сообщил директор департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области Евгений Хромин.

Директор Тюменской областной федерации фигурного катания на коньках Лариса Якушева добавила, что тюменцы регулярно становятся победителями и призерами чемпионатов УФО и России. Данный вид спорта становится все больше привлекательным для детей и молодежи.

Отметим, Всероссийский День фигурного катания в стране отметили впервые и он будет проходить в регионах ежегодно.

Анжела Лебедева