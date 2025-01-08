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Тюменские участники и ветераны СВО, их родные и близкие найдут поддержку на платформе своиродные.рф

Общество, 15:01 08 января 2025

ИА "Тюменская линия"

Тюменские участники и ветераны СВО, их родные и близкие могут найти поддержку и помощь на платформе своиродные.рф, организованную Фондом "Защитники Отечества".

Проект своиродные.рф, направлен на психологическую и социальную помощь участникам и ветеранам СВО, их близким. Одним из важнейших блоков платформы стали понятные и универсальные сценарии и речевые модули. Родственники смогут использовать их для общения с героями СВО, в том числе в кризисных ситуациях. Рекомендации и конкретные примеры разработаны психологами – специалистами в области посттравматического стрессового расстройства.

Родственники могут использовать платформу для общения с героями СВО, особенно в сложных ситуациях. Психологи, специализирующиеся на посттравматическом стрессовом расстройстве, разработали рекомендации и примеры, которые помогут справиться с трудностями.

Также специалисты фонда "Защитники Отечества" подготовили подробный справочник о мерах поддержки, включая денежные выплаты.

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