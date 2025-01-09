Тюменцев приглашают на форум "Уралстройиндустрия"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международный форум "Уралстройиндустрия" и выставка "Пронедвижимость" пройдут в Уфе 19-21 февраля 2025 г. Тюменские компании приглашают к участию.

Торгово-промышленная палата Тюменской области сообщает, что "Уралстройиндустрия" – крупнейшая площадка для презентации строительной продукции на рынке Урала и Поволжья, которая соберет производителей и поставщиков по разным направлениям на одной площадке.

"В рамках выставки будут организованы личные В2В-переговоры, обмен опытом и общение с коллегами по отрасли. На выставке соберутся эксперты, руководители строительных компаний, производители и поставщики строительных материалов и оборудования, архитекторы, дизайнеры, проектировщики и прорабы", - уточнили в палате.

В программу входят: пленарное заседание, 20 отраслевых треков и панельных дискуссий, более 200 экспертных докладов

Форум-выставка будет посвящен новому национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

По вопросам участия в выставке просьба обращаться: вице-президент, директор центра ВЭД ТПП ТО Екатерина Ульянцева, телефон +7 912 927-92-16.