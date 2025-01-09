  • 9 января 20259.01.2025четверг
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер юго-восточный

Тюменцев приглашают на форум "Уралстройиндустрия"

Экономика, 09:29 09 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международный форум "Уралстройиндустрия" и выставка "Пронедвижимость" пройдут в Уфе 19-21 февраля 2025 г. Тюменские компании приглашают к участию.

Торгово-промышленная палата Тюменской области сообщает, что "Уралстройиндустрия" – крупнейшая площадка для презентации строительной продукции на рынке Урала и Поволжья, которая соберет производителей и поставщиков по разным направлениям на одной площадке.

"В рамках выставки будут организованы личные В2В-переговоры, обмен опытом и общение с коллегами по отрасли. На выставке соберутся эксперты, руководители строительных компаний, производители и поставщики строительных материалов и оборудования, архитекторы, дизайнеры, проектировщики и прорабы", - уточнили в палате.

В программу входят: пленарное заседание, 20 отраслевых треков и панельных дискуссий, более 200 экспертных докладов

Форум-выставка будет посвящен новому национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

По вопросам участия в выставке просьба обращаться: вице-президент, директор центра ВЭД ТПП ТО Екатерина Ульянцева, телефон +7 912 927-92-16.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# строительство , ТПП Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:29 09.01.2025Тюменцев приглашают на форум "Уралстройиндустрия"
14:05 08.01.2025Компании за вовлечение вторсырья в производство товаров и упаковки получат льготы
11:09 07.01.2025Не менее пяти тюменских предприятий будут развивать промышленный туризм
17:51 04.01.2025Тюменцам рассказали о выгодах при покупке загородного жилья зимой