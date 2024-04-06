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В "Битве хоров" Тюменского района участвуют 20 коллективов

Общество, 14:14 06 апреля 2024

vk.com/zimina_ov | Фото: vk.com/zimina_ov

Фестиваль "Битва хоров" во в Доме культуры пос. Винзили собрал около 400 участников из 20 коллективов. В творческом состязании участвуют как дети, так и взрослые.

Об этом глава района Ольга Зимина написала в своих аккаунтах в соцсетях.

"Как же я люблю этот песенный конкурс! Сколько радости и ярких эмоций дарит он не только зрителям, но и самим участникам. Людей разных возрастов и профессий объединяет любовь к песне и желание дарить радость другим. С большим удовольствием зал подпевает любимым песням из мультфильмов и кино, разглядывает удивительные костюмы и восхищается театрализованными постановками номеров", - рассказала она.

Тема битвы хоров - Год семьи, и впервые участники хоров поют вместе с детьми. С такой преемственностью поколений конкурс ждёт долгая творческая жизнь, уверена Ольга Зимина.

"Точно знаю, профессиональному жюри будет непросто подводить итоги, но сегодня победа - не главное. Главное, что мы вместе, мы поем и и у нас все будет хорошо", - уверена глава Тюменского района.

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# битва хоров , Ольга Зимина , Тюменский район

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