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С творчеством художников-анималистов знакомит экспозиция в Ялуторовске

Общество, 17:38 07 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Выставка "ЖИВое искусство", посвященная творчеству художников-анималистов, открылась в музее "Дом природы" в Ялуторовске. Работа выставки сопровождается мастер-классами.

Начинающих художников пригласили на мастер-класс "Магия кисти" под руководством Елены Михайловой. Она поделилась некоторыми секретами анималистического искусства, показала художественные приемы и техники. От робких штрихов участники перешли к уверенным мазкам. С занятия каждый участник унес свои первые творческие работы — "портреты" пушистых созданий.

Выставка "ЖИВое искусство" будет работать до 31 мая, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

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