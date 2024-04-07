С творчеством художников-анималистов знакомит экспозиция в Ялуторовске
Общество, 17:38 07 апреля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
Выставка "ЖИВое искусство", посвященная творчеству художников-анималистов, открылась в музее "Дом природы" в Ялуторовске. Работа выставки сопровождается мастер-классами.
Начинающих художников пригласили на мастер-класс "Магия кисти" под руководством Елены Михайловой. Она поделилась некоторыми секретами анималистического искусства, показала художественные приемы и техники. От робких штрихов участники перешли к уверенным мазкам. С занятия каждый участник унес свои первые творческие работы — "портреты" пушистых созданий.
Выставка "ЖИВое искусство" будет работать до 31 мая, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.