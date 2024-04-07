Попасть в экспедицию к Северному полюсу могут тюменские школьники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поучаствовать в научно-просветительском проекте "Ледокол знаний" предлагают школьникам и студентам колледжей из Тюменской области в возрасте от 14 до 16 лет. Прошедшие отбор отправятся в экспедицию к Северному полюсу.

Регистрация и отборочные этапы доступны до 7 мая. Очные полуфиналы пройдут в федеральных округах. Финал проекта состоится в июне 2024 года на выставке "Россия", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

В экспедицию также отправятся участники международных, федеральных, региональных и отраслевых отборочных мероприятий.