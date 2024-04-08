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1 тыс. 117 тюменцам помогли бригады скорых в выходные дни

Общество, 11:53 08 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 117 жителям Тюмени и Тюменского района оказали помощь врачи и фельдшеры скорых с 6 по 7 апреля. В экстренной форме поступило 542 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 502 пациента, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения Тюменской области.

Диспетчеры передали в поликлиники 640 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и другие симптомы.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 63 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

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